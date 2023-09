Le ultime scoperte emerse nell’area che sorge alla foce del Rio Mannu, una delle zone di pregio a due passi dal centro di Porto Torres, avevano riportato alla luce la strada del ponte Romano e i banchimenti portuali. Ora la giunta guidata dal sindaco Massimo Mulas ha approvato il piano di intervento di indagine archeologica nell’area dell’antico ponte, cantieri inseriti nel secondo lotto del progetto denominato "Opere per la difesa idraulica dalle inondazioni del Rio Mannu I lotto funzionale".

Un piano per un importo complessivo di 155mila euro, risorse destinate alla seconda campagna di scavo finalizzata all’ampliamento delle aree di indagine così come richiesto dal MibAct. L’obiettivo è indagare sulla eventuale presenza di nuovi banchinamenti fluviali connessi al primo porto dell’antica colonia romana di Turris Libisonis, raggiungibile dalle imbarcazioni attraverso le arcate del ponte, in grado di garantire un approdo sicuro in immediata prossimità di uno degli accessi principali della città antica. Le informazioni raccolte durante gli scavi aiuteranno a completare il progetto esecutivo da 6,4 milioni del Pit fluviale, per la sistemazione idraulica degli argini del fiume.

«Finalmente ci avviamo verso la fase conclusiva dei lavori di indagine archeologica, che ci consentiranno di far partire gli interventi del Pit fluviale per la sistemazione dell’alveo fluviale - ha sottolineato Maria Bastiana Cocco, assessora alla Cultura - dopo oltre venti anni di attesa, cominciamo a vedere la luce di un percorso rimasto per troppo tempo bloccato nel cassetto. Un risultato raggiunto grazie alla sinergia tra gli uffici comunali preposti, in particolare all’impegno del dirigente Massimo Ledda».

Il cantiere archeologico si aprirà nel mese di ottobre, in contemporanea con quello sul ponte romano, finanziati dal segretariato regionale del Mibact per un importo di 2 milioni e 39mila euro.

