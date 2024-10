Nell’ambito delle iniziative promosse nell’anno del turismo delle radici nel progetto “Zente de Coros” il Comune di Uri in collaborazione con Genealogia Sardegna ha organizzato il “Incontro genealogico regionale” dedicata alla scoperta delle proprie radici. L’appuntamento è fissato per sabato 26 ottobre dalle ore 10 alle 18 nei locali S'iscola Etza. Per garantire la buona riuscita dell’evento, sarà necessario iscriversi all’iniziativa patrocinata da vari partner.

Interverranno diversi relatori con esperienza specifica: Danilo Casiddu, Francesco Castelli, Michele Ruda, Monica Sala e Mario Antioco Sanna. I due momenti saranno intervallati dalla passeggiata nel centro storico di Uri e dal pranzo organizzato dall’associazione turistica Pro Loco di Uri. La giornata si concluderà con la presentazione del libro di Laura Lanza “Il peso della Galena - la storia della famiglia Sanna” accompagnata dalle musiche della scuola civica Ischelios. Non perdere questa occasione unica per esplorare la tua storia familiare e per avviare una ricerca.

