Si intitola “Buone pratiche per combattere la discriminazione di genere” l'evento che si terrà domani alle ore 11 nella Sala Conferenze della Confcommercio Nord Sardegna in Corso G. Pascoli 16/B. Il convegno si inserisce nell’ambito del Progetto europeo denominato Europe, Plural, Feminine - EPF di cui Confcommercio Nord Sardegna è capofila e soggetto attuatore.

Il progetto esplora e promuove il processo di integrazione europea, con un focus sull’uguaglianza di genere e non discriminazione. E' finanziato con fondi dell’Unione Europea – Programma Citizens, Equality, Rights and Values Programme (C.E.R.V.).

Confcommercio contribuirà allo sviluppo del progetto con la realizzazione di incontri a livello provinciale ed internazionale affrontando le tematiche cardine proposte dall’Unione Europea sulla parità di genere e non discriminazione, al fine di assicurarne una diffusione capillare, suscitare dibattiti e cercare possibili soluzioni insieme ai partecipanti agli eventi.

E.P.F. intende costruire una comunità che coinvolge imprese, lavoratori, studenti, associazioni, attraverso la realizzazione di una serie di eventi locali e globali, in un arco temporale di due anni, coinvolgendo quattro nazioni: Italia (Confcommercio Imprese per l’Italia Nord Sardegna – Capofila, Lunàdigas, Xcamp), Francia (Università P.Paoli), Germania (ITKAM Camera di Commercio italo tedesca) e Spagna (CCIS Camera di Commercio italo spagnola e Solidaridad Sin Fronteras).

© Riproduzione riservata