A causa delle condizioni meteo avverse, gli appuntamenti previsti ad Alghero per il 6 gennaio subiscono delle modifiche.

L’evento “WW La Befana”, previsto per le ore 17 in piazza Pino Piras, a cura dell’associazione La Nuova Piccola Compagnia in collaborazione con il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari, è stato rinviato a domenica 13 gennaio.

Mentre la tradizionale manifestazione Les Estrenes, a cura della Plataforma per la Llengua, Festa dels Reis d’Orient, con animazione e giochi per bambini e bambine a cura dei gruppi scout Agesci Alghero 2, Alghero 4 e 4Vents, e che prevede l'accompagnamento musicale di Àngel Maresca, Lo Barber, potrebbe subire una modifica nel luogo in cui sarà realizzata.

Infatti, qualora dovesse piovere in maniera copiosa, la festa de Les Estrenes sarà spostata nella sala attigua alla chiesa di San Michele a Lo Quarter concessa dal padre gesuita Antonio Tore.

