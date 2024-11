Al via la rivoluzione del verde ad Alghero. Sono cominciate questa mattina le piantumazioni dei platani in via Corsica, nel quartiere della Pietraia.

«Nel giro di qualche settimana il viale si arricchirà con la presenza di 28 nuove piante che non solo renderanno l’area più bella, ma giocheranno un ruolo importante nella mitigazione delle temperature in estate e nella riduzione dell’inquinamento atmosferico», fa sapere il sindaco Raimondo Cacciotto, ringraziando gli operatori che stanno «lavorando senza sosta per rendere Alghero più vivibile, sostenibile e accogliente».

© Riproduzione riservata