Ladri pentiti e disavventura a lieto fine per Kiko Solinas, 57 anni, artista, cantante e conduttore televisivo sassarese, residente da tanti anni ad Alghero.

Proprio ieri nella sua abitazione algherese, in tarda mattinata, mentre era intento a scaricare del materiale dal proprio automezzo, in un attimo di distrazione gli è stata sottratta una valigetta. All'interno 4 telecamere ad alta definizione, del valore di oltre 15mila euro.

Sui social l’appello di Kiko Solinas per la restituzione dell’oggetto. Che ha sortito buoni effetti nella coscienza degli ignoti ladri, che stamattina hanno infatti deposto la valigetta, intatta e con le telecamere all'interno, davanti alla porta dell'artista. Ponendo fine positivamente alla vicenda.

"Ringrazio innanzitutto tutti coloro che dalla Sardegna e non solo mi hanno inviato messaggi di solidarietà - commenta Kiko Solinas -. Dopo una notte insonne per fortuna stamattina mi è stato restituito il maltolto. Erano telecamere costose e indispensabili per il mio lavoro. Mi auguro che questi fatti non si ripetano più”.



© Riproduzione riservata