Una statua per Salvatore Burruni (Alghero 11 aprile 1933 – Alghero 30 marzo 2004), grande protagonista del pugilato. La giunta del sindaco Mario Conoci ha detto sì al progetto di celebrare come atleta e come maestro il campione mondiale dei pesi mosca e campione europeo dei pesi gallo.

Burruni in carriera ha disputato 109 incontri da professionista con 99 vittorie, un pareggio e 9 sconfitte. Numeri di tutto rispetto che lo hanno fatto entrare di diritto nell’albo d’oro della storia del pugilato italiano.

Ma oltre allo sportivo doc, la città ricorda un uomo di grandi principi, timido, riservato, rispettato e amato da tutti. L’esecutivo ha deciso di dare gambe al progetto di una statua in bronzo a grandezza naturale, accogliendo la volontà dell’intero Consiglio comunale che, a seguito della mozione consigliare presentata dal consigliere comunale Antonello Muroni, aveva deliberato di approvare l’ordine del giorno avente ad oggetto “Realizzazione e installazione della statua del pugile Salvatore Burruni” al fine di rendere il giusto omaggio ad un grande dello sport che per anni ha tenuto alto il prestigio di Alghero, della Sardegna e dell’intero Paese.

La statua con ogni probabilità sarà collocata nella piazzetta antistante la chiesa di San Michele, dove Burruni aveva la sua la palestra. Per il momento ci sono disponibili 12mila euro dal capitolo “Promozione delle attività sportive cittadine”, una cifra insufficiente, ma di sicuro si procederà con una raccolta fondi. Il prossimo anno ricorrerà il ventennale della morte del campione.

