I carabinieri della compagnia di Alghero sono intervenuti, questa mattina intono alle 11.30, davanti ai parcheggi dell’ospedale civile cittadino, dove è stato rinvenuto il cadavere di un uomo di circa 80 anni di etnia rom.

Il corpo si trovava all’interno di un camper dove l’anziano viveva da tempo, posteggiato di fronte alla struttura sanitaria. Dai primi accertamenti risulta che sia morto per cause naturali, nei giorni scorsi, infatti, si era rivolto ai medici del nosocomio per ricevere le cure per una patologia di cui soffriva da anni ed effettuare un ciclo di dialisi. Col passare dei giorni, però, le sue condizioni si sono aggravate e questa mattina l’amara scoperta da parte di un passante.

All’interno del camper l’80enne si trovava riverso a terra, privo di vita e senza alcuna traccia che faccia presumere che la morte sia avvenuta per altre cause provocate da terzi. Sul posto oltre alle forze dell’ordine anche gli operatori sanitari del 118 che non hanno fatto altro che constatarne il decesso.

