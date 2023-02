Ha trovato un piccolo tesoretto per strada e non ci ha pensato due volte a consegnarlo ai carabinieri perché lo restituissero al legittimo proprietario. Protagonista del bel gesto un ragazzo straniero che preferisce restare anonimo.

«È successo in questi giorni ad Alghero», racconta Giuseppe Marche dell’Asce, associazione che si impegna per combattere la discriminazione sociale.

«Un ragazzo straniero, di quelli che la maggioranza di noi ancora guarda con sospetto, stava andando al lavoro in bici. Per terra vede un bigliettone da 100 euro, non crede alla sua fortuna, poi altri 100». E così ancora, fino a raccogliere una cifra ragguardevole.

«Alla fine – prosegue Marche – trova anche i documenti del proprietario. Mette tutto insieme e si affretta al lavoro». Qui mostra quanto ha trovato ai colleghi e al principale. È una bella somma, un paio di migliaia di euro, ciò che lui guadagna in tre mesi.

A quel punto chiama i carabinieri e subito viene rintracciato il proprietario. Vorrebbe sdebitarsi.

«Lascia stare», risponde lo straniero.

Giuseppe Marche lo ha raccontato sui social «perché mi piacerebbe che questi ragazzi venuti da lontano vengano trattati con meno diffidenza e maggior considerazione. Se lo meritano».

