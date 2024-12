Qualche disagio all’aeroporto di Alghero per il maltempo, soprattutto per i voli in arrivo al terminal catalano.

L’aereo proveniente da Roma-Fiumicino della Ita Airways, che sarebbe dovuto atterrare alle 10.05 sulla pista del Riviera del Corallo, è stato dirottato a Cagliari.

Troppo forti le raffiche di vento per poter azzardare una manovra di atterraggio. I voli successivi, invece, da Bologna e Napoli non hanno avuto problemi. Anche i decolli finora sono stati regolari.

© Riproduzione riservata