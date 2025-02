Un ragazzo di 16 anni, algherese, lunedì pomeriggio è stato brutalmente aggredito da uno sconosciuto che lo ha fermato nel quartiere di Sant'Agostino per chiedergli dei soldi. Lo studente, con i libri in mano, stava andando a ripetizione di matematica e attraversava piazza Largo Costantino.

Ha risposto di non avere nemmeno uno spicciolo e ha tirato dritto per la sua strada. Ma è stato raggiunto da un poderoso calcio alla schiena e poi da una raffica di cazzotti. Il sedicenne si è difeso come ha potuto, poi è scappato e ha chiesto aiuto. La serata si è conclusa al Pronto soccorso dell'ospedale Civile, per degli ematomi diffusi in tutto il corpo e sul viso. Stamattina la denuncia al commissariato di polizia, accompagnato dai genitori.

Un episodio che ha scosso l'intera comunità. I residenti del rione di Sant'Agostino, in particolare, sollecitano maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine proprio in quelle piazzette, tra le case popolari, dove si è registrata la presenza di spacciatori e tossicodipendenti pronti a tutto per garantirsi una dose.

