Incidente stradale questa mattina lungo la strada per Santa Maria La Palma, alle porte della borgata agricola di Alghero. Due auto, per motivi ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale, sono entrate in collisione e la conducente della Fiat Panda, una donna di 54 anni, è finita con l’auto nello scavo di un cantiere Enel.

Alla guida dell’altra vettura c’era una pensionata di 89 anni. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Alghero e una ambulanza del 118.

La polizia municipale ha svolto i rilievi su strada per cercare di chiarire la dinamica dell’incidente. In tarda mattinata con l’aiuto di una gru l’auto finita nel fossato è stata finalmente rimossa. Per precauzione è stata interrotta temporaneamente l’energia elettrica nella zona dell’agro.

Le due ferite non sarebbero in pericolo di vita.









© Riproduzione riservata