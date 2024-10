Martedì 22 ottobre mancherà l’acqua in tutta la città di Alghero.

Abbanoa ha comunicato alla cittadinanza l'interruzione idrica dalle 3 alle 20, per via dei lavori di realizzazione della rotatoria di via Vittorio Emanuele.

La sospensione dell'erogazione riguarderà l’intero abitato, a esclusione di Fertilia e delle frazioni della Nurra alimentate dai pozzi.

© Riproduzione riservata