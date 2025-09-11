Nei giorni scorsi, la polizia di Alghero ha denunciato un uomo ritenuto responsabile di un furto. La vicenda risale a qualche giorno fa, quando il proprietario di una bicicletta, parcheggiata nei pressi di un supermercato cittadino, ha scoperto all’uscita dal negozio che il mezzo era sparito.

Gli agenti, intervenuti immediatamente, hanno analizzato le immagini del sistema di videosorveglianza e ricostruito la dinamica: un uomo, notata la bicicletta incustodita, è tornato indietro, ha verificato di non essere osservato e, con un unico rapido movimento, se n’è impossessato allontanandosi in sella al mezzo.

Grazie alla conoscenza dei precedenti dell’individuo, gli operatori lo hanno identificato e denunciato per furto.

