Alghero, Riccardo Paddeu confermato alla guida dei BarracelliL’incarico ha una durata di tre anni
Il Consiglio Comunale ha provveduto alla designazione del capitano della Compagnia Barracellare per il triennio 2025/2028. Si tratta di Riccardo Paddeu, confermato alla guida dell’istituzione pubblica di polizia rurale con 16 voti favorevoli.
Dal sindaco Raimondo Cacciotto sono giunte «le felicitazioni e l’augurio di un proseguimento proficuo nel solco del buon lavoro fin qui svolto e delle importanti sfide che ci attendono e che già abbiamo condiviso».
Tra le iniziative destinate a rafforzare l’azione e l’efficacia della compagnia, c’è senza dubbio l’ampliamento degli effettivi in servizio, con la procedura attivata per nuovi 15 barracelli di recente definizione che immetterà in servizio otto donne e sette uomini.