Monopattini che passione. Il Comune di Alghero per l’estate 2023 concederà alle ditte che noleggiano i mezzi elettrici di raddoppiarne il numero considerate le tante richieste (tramite App) di residenti e turisti.

Nei giorni scorsi la Giunta comunale guidata dal sindaco Mario Conoci ha approvato la delibera che recepisce le disposizioni contenute nel D.L. 10 maggio 2023, n. 51.

«Si andrà avanti con la sperimentazione anche in questa stagione estiva, almeno fino al 30 ottobre 2023, con gli operatori che tuttora gestiscono il servizio», spiegano dagli uffici comunali. «Nel suo complesso, il servizio è risultato particolarmente apprezzato, apparendo addirittura sottodimensionato rispetto alla richiesta nel periodo di maggior presenza turistica in città, come si evince dai report consegnati dagli operatori. A tal proposito, si valuta anche l’aumento del numero dei monopattini in servizio da parte di ciascun operatore, nella misura massima del 100% di quelli attualmente previsti, limitatamente ai periodi di maggiore presenza turistica in città». Ma ci sono delle regole da rispettare. Il territorio comunale è stato suddiviso a zone. Nella zona rossa (centro storico), per esempio, è confermato il divieto assoluto di parcheggio.

«L’ulteriore proroga della sperimentazione ci consentirà di migliorare il servizio e risolvere alcune criticità riscontrate – afferma l’assessore alla Viabilità Emiliano Piras – in modo particolare sul fronte del cosiddetto ‘parcheggio selvaggio’ e sul corretto utilizzo dei monopattini. Il prossimo step, una volta acquisiti i dati finali della sperimentazione, sarà la redazione di un apposito regolamento comunale per la disciplina del servizio».

