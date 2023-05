Straordinaria raccolta di sangue all’aeroporto di Alghero. L’hanno organizzata per mercoledì 31 maggio l’Avis Provinciale di Sassari e l’Avis di Alghero, in stretta collaborazione con la Sogeaal e le diverse realtà presenti nel territorio. I volontari dell’associazione di volontariato saranno presenti con il proprio centro di raccolta mobile all'ingresso dell'aerostazione dalle 8 alle 12. Possono donare il sangue tutti i cittadini dai 18 ai 65 anni. Le persone che esprimono la volontà di donare per la prima volta dopo i 60 anni possono essere accettate a discrezione del medico responsabile della selezione.

La donazione di sangue è un atto libero, d’amore e di grande altruismo. «Con questa iniziativa vogliamo promuovere la cultura del dono e mantenere alta l’attenzione sull’emergenza cronica di sangue in Sardegna. I sardi sono molto generosi, ma purtroppo non basta per essere autosufficienti», spiegano Antonio Dettori e Giorgio Landi, rispettivamente presidenti dell’Avis Provinciale di Sassari e della sede di Alghero.

«Inoltre – continuano i volontari - la bella stagione porta tante difficoltà nelle raccolte, ma parallelamente aumenta il fabbisogno di sangue. Per questo siamo molto lieti della collaborazione con Sogeaal, che ringraziamo per la sensibilità e la delicatezza dimostrati». L’amministratore delegato della Sogeaal, Alberto Perini, aggiunge che la società ha accolto con entusiasmo e convinzione l’iniziativa proposta dall’Avis, perché «la donazione del sangue è un grande atto di generosità che può salvare gli altri e sé stessi. Progetti come questi troveranno sempre aperte le porte dell’Aeroporto di Alghero a testimonianza del costante impegno di Sogeaal a sostegno del territorio e della comunità». È possibile prenotare la donazione online sul sito www.avisprovincialesassari.it e scegliere l’orario più gradito. Si consiglia una leggera colazione prima della donazione.

