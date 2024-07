Dopo la puntura di una medusa un giovane di 26 anni di Sassari ha quasi perso i sensi ed è stato soccorso a bordo di una imbarcazione. E’ successo nei pressi della cala dell’Olandese, nella costa nord di Alghero. Qui una motovedetta della Guardia costiera è intervenuta per trasportare il ragazzo fino al porto dove, ad attenderlo c’era una ambulanza del 118.

«Il malore, da quanto appreso dalle prime informazioni assunte dalla Sala operativa, è stato causato, probabilmente, da una puntura di medusa, avvenuta pochi attimi prima durante un bagno in mare», spiegano dall’ufficio circondariale marittimo. La motovedetta CP 559, già presente in zona, in quanto era impegnata in una attività di controllo, è stata inviata sul posto per prestare soccorso. Dopo circa mezz’ora il giovane si trovava già sulla banchina Dogana del porto di Alghero affidato alle cure dei sanitari.

© Riproduzione riservata