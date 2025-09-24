Alghero si prepara a diventare una vera città dello sport, puntando su due fronti: il potenziamento degli impianti sportivi e una programmazione di eventi capaci di attrarre visitatori anche fuori stagione.

«Lo sport è una leva strategica», ha dichiarato il sindaco Raimondo Cacciotto durante la conferenza stampa al Quarter per presentare le manifestazioni sportive autunnali. «Perché promuove il benessere, la socialità e aiuta a destagionalizzare il turismo» ha continuato.

Con lui anche gli assessori Ornella Piras ed Enrico Daga, che hanno illustrato i cinque eventi in programma tra fine settembre e ottobre.Tra questi: il Torneo delle Regioni di Baseball e Softball (3 ottobre), il Festival Sportact con orienteering urbano e forum (4 ottobre), la Crai Alghero Half Marathon (5 ottobre), con la Family Run solidale, e lo Sport&Beach Tour con Dalia Kaddari. Dal 6 al 10 ottobre, gran finale con il Five+Five Days Sardinia di orienteering internazionale al Parco di Porto Conte. Una strategia chiara per fare di Alghero una destinazione sportiva e sostenibile, capace di attrarre appassionati da tutto il mondo.

