Intervento di ricostituzione delle spiagge erose e piano di manutenzione straordinaria degli accessi a mare sul litorale di Alghero, a partire dalla spiaggia originaria di Punta del Paru - camping e ospedale marino - con manutenzione di tutto il litorale tra Alghero e Fertilia, compreso il sistema dunale di Maria Pia.

La proposta dell’assessorato all’Ambiente, guidato da Andrea Montis, è stata finanziata dalla Regione con fondi pari a 600mila euro. Il presidente Christian Mulas ha convocato per il 16 gennaio prossimo la competente commissione consiliare Ambiente per condividere con i commissari l’importante iniziativa; ai lavori della commissione parteciperà anche il geologo Giovanni Tilocca che potrà così approfondire il tema in vista dell’avvio della progettazione.

Ulteriori 50mila euro saranno destinati ai lavori di manutenzione ordinaria delle discese a mare lungo la passeggiata e su tutto il lungomare, compresi i parapetti, un progetto per garantire l'accessibilità anche ai disabili. Ulteriori risorse per un importo da 50mila euro prevedono i lavori di manutenzione delle passerelle in legno negli accessi tra la pineta di Maria Pia e viale Primo Maggio.

