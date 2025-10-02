Ci sarà anche Alghero alla mobilitazione globale permanente contro il genocidio in corso a Gaza, in programma domenica 5 ottobre, rispondendo all’appello internazionale per la giustizia in Palestina e in sostegno alla Global Sumud Flotilla, una delle azioni simboliche più significative di resistenza civile e solidarietà con il popolo palestinese.

«In questo contesto drammatico, che vede una popolazione sotto assedio, bombardamenti quotidiani e una crisi umanitaria senza precedenti, sentiamo il dovere di scendere in piazza per rompere il silenzio, far sentire la nostra voce e chiedere con forza una presa di posizione chiara da parte delle istituzioni, a tutti i livelli. Alghero, città storica del Mediterraneo, non può restare in silenzio. Da mesi varie realtà cittadine, associazioni e singole persone, chiedono all’amministrazione cittadina la convocazione di un Consiglio comunale aperto per la condanna del genocidio, l’adozione di sanzioni contro Israele e azioni concrete di solidarietà per il popolo palestinese. Ciò rappresenterà l’inizio di un percorso più ampio e coraggioso, che porterà anche il nostro Comune a unirsi alle tante amministrazioni italiane che hanno già espresso ufficialmente la loro posizione e non sono rimaste indifferenti» spiegano gli organizzatori.

Il corteo “Alghero è con la Palestina”, si aprirà con il raduno alle ore 16.30 e partenza alle ore 17 da Via Garibaldi (fronte Mercato del Pescato).

Si attraverserà poi il centro storico per arrivare in Piazza Sulis. «Sarà un momento di testimonianza e impegno civile, di memoria e di solidarietà, aperto a tutte le persone che credono nella dignità, nella libertà e nell’autodeterminazione dei popoli. Non vogliamo rassegnarci all’indifferenza né all’impotenza. La solidarietà è concreta quando si trasforma in partecipazione, voce collettiva e azione politica. Invitiamo tutta la cittadinanza e le realtà del territorio a partecipare al corteo con bandiere della Palestina (no bandiere di partito), cartelli, kefiah, oggetti rumorosi e voce alta. Portiamo per le strade il grido di chi non ha più voce. Rompiamo il silenzio. Costruiamo solidarietà. Alghero è con la Palestina» l'appello firmato da Alghero per Gaza, Asce, Alghero Antifascista, Dignitat, Emergency Sassari-Alghero, Parrocchia di N.S. di Loreto, Micromeria circolo Arci, Gus - Gruppo Umana Solidarietà, Anpi sez. Alghero "Marisa Musu", Sardenya i Llibertat.

© Riproduzione riservata