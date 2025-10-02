Alghero per la Palestina: domenica si apre il corteoRaduno alle ore 16.30 e partenza alle ore 17 da Via Garibaldi (fronte Mercato del Pescato)
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ci sarà anche Alghero alla mobilitazione globale permanente contro il genocidio in corso a Gaza, in programma domenica 5 ottobre, rispondendo all’appello internazionale per la giustizia in Palestina e in sostegno alla Global Sumud Flotilla, una delle azioni simboliche più significative di resistenza civile e solidarietà con il popolo palestinese.
«In questo contesto drammatico, che vede una popolazione sotto assedio, bombardamenti quotidiani e una crisi umanitaria senza precedenti, sentiamo il dovere di scendere in piazza per rompere il silenzio, far sentire la nostra voce e chiedere con forza una presa di posizione chiara da parte delle istituzioni, a tutti i livelli. Alghero, città storica del Mediterraneo, non può restare in silenzio. Da mesi varie realtà cittadine, associazioni e singole persone, chiedono all’amministrazione cittadina la convocazione di un Consiglio comunale aperto per la condanna del genocidio, l’adozione di sanzioni contro Israele e azioni concrete di solidarietà per il popolo palestinese. Ciò rappresenterà l’inizio di un percorso più ampio e coraggioso, che porterà anche il nostro Comune a unirsi alle tante amministrazioni italiane che hanno già espresso ufficialmente la loro posizione e non sono rimaste indifferenti» spiegano gli organizzatori.
Il corteo “Alghero è con la Palestina”, si aprirà con il raduno alle ore 16.30 e partenza alle ore 17 da Via Garibaldi (fronte Mercato del Pescato).
Si attraverserà poi il centro storico per arrivare in Piazza Sulis. «Sarà un momento di testimonianza e impegno civile, di memoria e di solidarietà, aperto a tutte le persone che credono nella dignità, nella libertà e nell’autodeterminazione dei popoli. Non vogliamo rassegnarci all’indifferenza né all’impotenza. La solidarietà è concreta quando si trasforma in partecipazione, voce collettiva e azione politica. Invitiamo tutta la cittadinanza e le realtà del territorio a partecipare al corteo con bandiere della Palestina (no bandiere di partito), cartelli, kefiah, oggetti rumorosi e voce alta. Portiamo per le strade il grido di chi non ha più voce. Rompiamo il silenzio. Costruiamo solidarietà. Alghero è con la Palestina» l'appello firmato da Alghero per Gaza, Asce, Alghero Antifascista, Dignitat, Emergency Sassari-Alghero, Parrocchia di N.S. di Loreto, Micromeria circolo Arci, Gus - Gruppo Umana Solidarietà, Anpi sez. Alghero "Marisa Musu", Sardenya i Llibertat.