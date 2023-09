Sulla carenza di organico in Pediatria ad Alghero e il conseguente rischio di chiusura del reparto di Ostetricia ad esso collegato, interviene anche il gruppo consiliare dell’Udc.

«Un pesante schiaffo,– scrivono Christian Mulas e Nina Ansini - nonostante le rassicurazioni a noi pervenute con nota stampa a firma del direttore generale dell’Asl in data 19 maggio 2023 in risposta alle nostre preoccupazioni in merito espresse pubblicamente per la situazione rischio chiusura del reparto di Pediatria e Nido connesso. Apprendiamo con amarezza e preoccupazione da fonti affidabili che per riduzione di organico il reparto di Pediatria oggi è passato da 4 medici a 3 con il forte rischio della chiusura del reparto. Il tutto determinerebbe la privazione dei servizi essenziali specialistici per la fascia di età da 0 a 12 anni con ripercussioni negative anche sul reparto di Ginecologia e Ostetricia con una riduzione delle nascite».

Ad oggi gli accessi pediatrici che passano dal pronto soccorso sono circa 3500 l’anno, con circa 500 ricoveri, mentre le nascite sono 350.

«La sospensione del servizio di Pediatria all’utenza dell’Ospedale Civile di Alghero – denuncia il presidente della commissione Sanità Christian Mulas - è di una gravità assoluta. La mancanza del servizio h24, con degenze notturne, priva la garanzia del servizio alle cure di migliaia di bambini che ogni anno si recano per visite importanti».

Sarà convocata con urgenza la commissione consiliare alla Sanità.

