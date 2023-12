«Non c'è nessun segno dell'idea amministrativa del sindaco Mario Conoci nel Bilancio di Previsione 2023-2024. Un bilancio vuoto di politica, completamente tecnico, ragionieristico, che il primo cittadino usa per mettere in un angolo i consiglieri comunali di maggioranza ribelli». Così i consiglieri dei gruppi consiliari di centrosinistra (Per Alghero, Futuro Comune Sinistra in comune e Pd) sul consiglio che ha visto l’approvazione a maggioranza del documento contabile, un via libera con 11 voti favorevoli e 9 contrari e 4 astenuti.

«Nei capitoli delle attività produttive in mano alla Lega non c'è un euro, come in quelli del Turismo gestiti da Fratelli d'Italia. I numeri di questo bilancio parlano da soli neanche 70 milioni complessivi di entrate, rispetto ai 161 milioni dell'anno precedente. E a proposito di cifre mancano almeno 800mila euro per le attività della cura del verde da parte di In House».

Per gli esponenti della opposizione «al netto restano i disastri di 5 anni amministrativi dell'amministrazione Conoci. Un bilancio senza un’idea e senza una visione che viene approvato di corsa solo perché il sindaco lo ha posto come sfida a Forza Italia, che, spogliata dei suoi assessori, decide di astenersi. In conclusione comunque Conoci rimane incollato alla poltrona grazie al voto favorevole dell'Udc che salva il sindaco, dopo averlo criticato pubblicamente per anni, e con l’astensione di Forza Italia».

© Riproduzione riservata