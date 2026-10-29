Hanno preso il via oggi gli interventi urgenti in via Vittorio Emanuele II, ad Alghero, nel tratto compreso tra via Raffaello Sanzio e via Aldo Moro, dove nei giorni scorsi si è verificato un importante cedimento del manto stradale, con la formazione di una voragine.

L'intervento sarà articolato in due fasi. La prima sarà dedicata alle verifiche tecniche necessarie ad accertare le cause dello sprofondamento, un approfondimento indispensabile per comprendere l'origine del fenomeno e individuare le modalità di intervento più appropriate. Seguiranno le operazioni di messa in sicurezza e ripristino della sede stradale, sulla base degli esiti degli accertamenti effettuati. L'obiettivo prioritario dell'Amministrazione comunale è dunque quello di chiarire le ragioni di un cedimento di tale entità, evitando di limitare l'intervento alla semplice riparazione superficiale dell'asfalto e garantendo le condizioni di sicurezza necessarie per il successivo ripristino della circolazione. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, con l'ordinanza dirigenziale n. 707 del 28 ottobre è stata disposta la chiusura al traffico di via Vittorio Emanuele II nel tratto compreso tra via Raffaello Sanzio e via Aldo Moro, fino alla conclusione dei lavori. Sono previste alcune eccezioni per il traffico locale, i mezzi di emergenza e gli accessi individuati nel provvedimento, compatibilmente con le esigenze del cantiere. La circolazione sarà inoltre regolamentata con l'obbligo di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da via Raffaello Sanzio e di svolta a destra per quelli provenienti da via Michelangelo, in corrispondenza delle rispettive intersezioni con via Vittorio Emanuele II.

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