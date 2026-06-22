Prende forma ad Alghero il nuovo regolamento comunale dedicato agli artisti di strada. La bozza sarà al centro della riunione congiunta delle commissioni consiliari I e III, convocata per martedì 23 giugno alle 17 e presieduta rispettivamente da Giusy Piccone e Gianni Occhioni.

Il testo, ancora aperto al confronto con consiglieri, associazioni e operatori del settore, punta a definire regole condivise per conciliare la valorizzazione delle espressioni artistiche con il diritto alla quiete pubblica. «Ben vengano le espressioni culturali, ma sempre nel rispetto delle regole e delle persone», afferma il sindaco Raimondo Cacciotto.

«Abbiamo raccolto le istanze dei residenti, in particolare del centro storico e delle aree a maggiore vocazione turistica, traducendole in un regolamento che cerca di bilanciare le esigenze di tutti. Tra le proposte più significative c'è quella di non consentire l'amplificazione nelle esibizioni musicali, privilegiando strumenti acustici e performance meno impattanti sotto il profilo acustico».

La bozza prevede il divieto di esibirsi nelle vicinanze di strutture sanitarie, scuole durante l'orario delle lezioni, luoghi di culto durante le funzioni religiose e in tutte le situazioni in cui l'attività possa arrecare disturbo alle attività economiche, alla circolazione o alla quiete pubblica. Sarà inoltre vietato svolgere spettacoli entro 100 metri da eventi, manifestazioni e iniziative organizzate, patrocinate o autorizzate dal Comune per tutta la loro durata.

Tra le altre disposizioni figura il limite massimo di 60 minuti consecutivi nella stessa postazione. Al termine dell'esibizione l'artista dovrà spostarsi ad almeno 100 metri di distanza prima di poter riprendere l'attività.

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