Il capogruppo di Orizzonte Comune, Christian Mulas, già presidente della commissione Ambiente e Sanità, aderisce al gruppo del Psd’Az.

Domani, 14 marzo, alle 17, nella sala conferenze della Confraternita della Misericordia, in via Giovanni XXIII, i dirigenti del Partito Sardo d’Azione di Alghero sezione “Tore Pintus”, presenteranno ufficialmente l’adesione del nuovo consigliere.

Sarà presente il presidente del partito Antonio Moro. Un passaggio politico che nulla dovrebbe modificare negli assetti del Consiglio comunale per come è costituito in questo momento, anche se non è un mistero che Mulas in più di una occasione si sia messo di traverso rispetto alla maggioranza.

Essendo da solo e non potendo comporre, al momento, un vero gruppo consiliare, Mulas resterà fedele agli alleati mantenendo il simbolo di Orizzonte Comune.

