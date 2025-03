Christian Mulas con il Psd’Az è fuori o dentro la maggioranza del sindaco Cacciotto? Silenzio su questo fondamentale aspetto politico durante la conferenza stampa per ufficializzare l’ingresso del presidente della commissione Ambiente e Sanità tra i sardisti algheresi della sezione “Tore Pintus”.

Mulas in Consiglio dovrà comunque mantenere la casacca di Orizzonte Comune, ma solo per ragioni di regolamento. Oggi la conferenza stampa per spiegare i motivi della scelta. «Una scelta che nasce dal profondo rispetto per le tradizioni, la cultura e le esigenze del nostro territorio. Il progetto politico del Psd'Az rappresenta per me la possibilità di restituire dignità e voce ai sardisti nel consiglio comunale di Alghero, un impegno che sento come fondamentale per il bene della nostra comunità», ha sottolineato Christian Mulas, accanto al segretario cittadino Giuliano Tavera e al presidente regionale Antonio Moro. «Il mio impegno – ha proseguito Mulas - sarà indirizzato esclusivamente a provvedimenti che possano realmente favorire la crescita e il miglioramento di Alghero e del suo territorio. In questo percorso, non guarderò ai vincoli di schieramento, ma mi concentrerò esclusivamente sulle necessità degli algheresi, come ho sempre fatto». Il sindaco è avvisato.

