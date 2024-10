Non è passato inosservata la morìa di pesci nella laguna del Calich, lo stagno di Alghero interessato dal monitoraggio e da un'azione di controllo dello specchio acqueo da parte del Parco di Porto Conte.

Pesci, in particolare muggini, spinti sulla battigia, con miasmi che si avvertono lungo il percorso della spiaggia.

Sul posto nei giorni scorsi sono intervenuti i biologi dell’ente per effettuare campionamenti, in stretta collaborazione con i colleghi dell’Arpas, con cui il Parco di Porto Conte ha di recente sottoscritto un protocollo d’intesa per la lettura ed interpretazione dei dati provenienti dalla sonda multiparametrica attiva H24 proprio nella laguna del Calich per l’analisi dei parametri chimico-fisici delle acque.

Da un primo riscontro strumentale non è stata rilevata alcuna crisi anossica dovuta alla mancanza di ossigeno nello specchio acqueo dello stagno. Alcune indagini autoptiche però dovrebbero essere eseguite dall’Asl che ha prelevato alcuni campioni coadiuvata dal personale della stazione forestale e trasmesso gli stessi all’istituto zooprofilattico. Si attendono dunque i risultati delle analisi per avere elementi in più per determinare l'origine del fenomeno.

