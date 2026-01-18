La presenza nella rada di Alghero del mega yacht Luminance, uno dei più grandi al mondo e di proprietà del magnate ucraino Rinat Akhmetov, riaccende il dibattito sulle potenzialità della Riviera del Corallo per la grande nautica internazionale.

A sottolinearlo è Michele Pais, consigliere comunale ed ex presidente del Consiglio regionale, che da tempo insiste sulla necessità di istituire campi boe strutturati e funzionali, inseriti in un sistema coordinato su scala regionale.

«La sosta del Luminance conferma in modo chiaro e inequivocabile la strategicità di Alghero e dell’intera costa nord-occidentale della Sardegna per la grande nautica internazionale», afferma Pais. «Da Bosa a Castelsardo abbiamo tutte le carte in regola per diventare una destinazione di riferimento per yacht e mega yacht, ma continuiamo a pagare scelte sbagliate, prive di visione, come l’inutile campo boe nell’Area Marina Protetta».

Secondo Pais, l’arrivo di unità di tale portata dimostra quanto sia urgente realizzare campi boe adeguati e dimensionati per yacht e mega yacht, strumenti necessari sia per intercettare un turismo nautico di fascia altissima sia per garantire una tutela ambientale efficace.

«Continuerò la mia battaglia a favore dello sviluppo e contro lo sperpero di denaro pubblico - prosegue - perché i campi boe realizzati dall’Area Marina Protetta di Capo Caccia si stanno rivelando inutili e persino dannosi: costosi, utilizzabili solo da piccoli natanti e completamente inadatti alle esigenze delle grandi unità. Così si penalizzano i diportisti algheresi e sardi».

L’assenza di un sistema adeguato costringe infatti i mega yacht all’ancoraggio libero, con catene e ancore di grandi dimensioni che possono danneggiare. «La Sardegna deve dotarsi di un circuito regionale di campi boe per yacht e mega yacht, capace di attrarre flussi stabili e programmati lungo tutte le coste», un progetto che, secondo il consigliere, avrebbe ricadute decisive anche sul fronte industriale: «Un sistema organizzato darebbe un forte impulso al distretto nautico e cantieristico di Porto Torres, che può ambire a diventare il più grande del Mediterraneo».

