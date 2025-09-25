Alghero si accende di emozioni in vista della Festa di San Michele, patrono della città. Un appuntamento che intreccia fede, tradizione e identità, e che quest’anno si arricchisce di un evento straordinario: la Prima Diada Castellera di Sant Miquel, con la partecipazione della Colla Castellera Los Mataresos de l’Alguer e dei catalani Xics de Granollers. Dopo l’intensa esperienza vissuta a giugno con i Castellers de Sants, i Mataresos riportano nel cuore della città l’energia dei castells, le torri umane patrimonio dell’Unesco, simbolo di fiducia, coraggio e comunità.

Venerdì 26 settembre, alle 18, in Piazza Civica è previsto un allenamento pubblico (assaig). Alle 18:30 in Piazza Sulis, prenderà vita la Prima Diada Castellera di Sant Miquel, preceduta da una colorata cercavila che attraverserà il centro storico. Più di 350 partecipanti daranno vita a una parata con i Giganti di Peralada, la Colla Gegantera del Bisbalet e il suggestivo Ballo dei Pastorets d’Igualada si uniranno ai castellers in una celebrazione carica di musica, folklore e radici condivise. Durante il weekend, i Mataresos e i Xics de Granollers ufficializzeranno il loro gemellaggio, suggellando un’amicizia nata nel 2023 a Tarragona, durante il prestigioso Concurs de Castells, dove i Mataresos hanno debuttato grazie all’invito dei Xics. Chi desidera avvicinarsi a questo mondo e magari entrare a far parte della Colla, può contattare i Mataresos su Instagram, Facebook, o via email (mataresosdelalguer@gmail.com)

