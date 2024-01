Prende forma la bretella di collegamento tra la pista ciclabile monca di viale Primo Maggio e quella che arriva alla laguna del Calich. La società C.L.M. di Orosei si sta occupando dei lavori con una spesa di 440mila euro voluta dal Parco di Porto Conte.

Entro l’estate con le due ruote si potrà arrivare dal lungomare fino alle sponde dell’area umida dove sono già presenti sentieri naturalistici e zone per l’osservazione faunistica e per lo svago. Prevista inoltre la realizzazione di una piccola area di sosta, su viale Burruni, nei pressi dell’accesso secondario del Palacongressi, funzionale alla fruizione dei sentieri naturali lungo la sponda del Calich e un collegamento (sempre attraverso un sentiero interno) ciclo-pedonale verso la litoranea per Fertilia.

Tra le opere previste in progetto anche la realizzazione di un attraversamento pedonale alla fine della pista ciclabile che corre parallela alla SS127bis verso Porto Conte.

