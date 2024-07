Pista ciclabile pericolosa e così si è reso necessario l'intervento del personale della società Alghero In House nell'area sportiva di Maria Pia. Tecnici e operai hanno realizzato dei lavori utili a mettere maggiormente in sicurezza l'intersezione tra via Umbria e la nuova pista ciclabile che congiunge la pineta e il litorale con la laguna del Calich.

Nuovi cartelli stradali per facilitare la percorrenza ed indicare le precedenze; alleggerimento delle piante infestanti ai bordi dell'incrocio che ne pregiudicano la visibilità costituendo una condizione di insufficiente sicurezza per automobilisti e ciclisti.

«È solo un primo intervento a cui seguiranno altri correttivi, perché in quel punto non debba accadere niente che possa pregiudicare il normale transito di auto, pedoni e ciclisti» assicurano gli assessori Francesco Marinaro e Enrico Daga che avevano sollecitato gli interventi e ne hanno apprezzato la solerzia d'esecuzione.

