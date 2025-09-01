Ancora disagi per i residenti legati alle restrizioni idriche programmate in alcune zone della città di Alghero. Nella giornata di domani, martedì 2 settembre, le squadre di Abbanoa procederanno con l’esecuzione di un intervento straordinario nel sistema di interconnessione dell’invaso Temo con l’invaso Bidighinzu, un lavoro complesso per evitare criticità e limitazioni dell’acqua in futuro.

Per effettuare gli interventi previsti, nell’ambito della emergenza idrica, sarà necessario sospendere o ridurre l’erogazione verso il potabilizzatore Bidighinzu per 24 ore.

Nello specifico, dalle ore 7 di domani alle ore 18 di mercoledì 3 settembre, la portata trattabile sarà ridotta rispetto al normale nelle zone interessate dalle riduzioni nel Comune di Alghero, ovvero le frazioni Rudas-Monte Calvia Surigheddu e Carrabuffas, zone e località della periferia che dovranno patire disagi per oltre 30 ore.

