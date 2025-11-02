Alghero, l’acquazzone fa slittare la commemorazione ai defuntiLa cerimonia che era stata prevista al termine della Santa Messa presieduta dal Vescovo Mauro Maria Morfino, è stata sospesa per colpa del meteo avverso
Il violento acquazzone di oggi ad Alghero ha fatto slittare la commemorazione dei defunti a martedì 4 novembre.
La cerimonia che era stata prevista al termine della Santa Messa presieduta dal Vescovo Mauro Maria Morfino, è stata dunque sospesa per colpa del meteo avverso.
«La deposizione delle corone in onore e memoria dei nostri cari defunti si terrà martedì 4 novembre, al termine delle celebrazioni per la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate», fa sapere il sindaco Raimondo Cacciotto.