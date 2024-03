Il 2024 per l’Accademia Olearia di Alghero, partito in quarta, prosegue con grandi riconoscimenti. L’ultima notizia è la premiazione dell’Olio Extravergine DOP Sardegna Biologico in occasione del Concorso Olio Capitale organizzato e patrocinato dalla Camera di Commercio della Venezia Giulia: 1° classificato nella categoria Fruttato Medio. Ma non solo: in occasione del Salone degli extravergini tipici e di qualità più importante del , Olio Capitale Expo in corso in questi giorni a Trieste, a guadagnare la menzione d'onore dell’Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva altre due eccellenze della produzione firmata Accademia Olearia, il “Riserva del produttore” Sardegna DOP e il Biologico.

Attestati di qualità che vanno ad affiancare altri tre riconoscimenti di grande valore internazionale conquistati nei primissimi mesi di questo nuovo anno. Le ambite 5 Gocce della Guida Bibenda, libro sacro del settore enogastronomico, con un triplo riconoscimento: il Gran Riserva Giuseppe Fois, il DOP Sardegna Biologico Fruttato Verde e il Monocultivar Bosana, premiati e inseriti nella prestigiosa Guida alle eccellenze del Made in Italy.

Gli Italy Food Awards, l’oscar dedicato ai produttori agroalimentari italiani, che hanno visto al primo posto tra le realtà produttive olearie proprio quella della Famiglia Fois. Il concorso Monocultivaroliveoil ideato dall’esperto di settore Gino Celletti che ha premiato il Dop Sardegna Biologico nella categoria “Bio 2024” con un punteggio pari a 10 e il Monocultivar Bosana nella categoria “Expo 2024” con un punteggio pari a 9,8. «Dopo un 2023 ricco di soddisfazioni e nuovi traguardi, anche il 2024 prosegue con una vera incetta di premi: riconoscimenti importanti che raccontano ai consumatori non soltanto la qualità della produzione, ma anche il lavoro di una intera squadra», commentano dall’Accademia Olearia.













