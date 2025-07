L’Alghero Ticket aumenta del 40 per cento ma al tempo stesso prevede grossi sconti per le famiglie numerose, i residenti, gli studenti e gli over 65.

Il presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu, ha tenuto a precisare che, più che di un aumento, si tratta di un “adeguamento”, anche per restituire dignità ai siti museali (come Anghelu Ruju candidato Unesco) che percepivano pochi centesimi a visita e riconoscere così il grande lavoro svolto dalle cooperative che li gestiscono.

Da 50 euro si è dunque passati ai 70 per l’acquisto di un biglietto unico con cui poter visitare 13 siti, in città e nell’area del Parco di Porto Conte.

Oggi la conferenza stampa al Quarter, con il presidente della Fondazione e l’assessora al Turismo Ornella Piras, per spiegare i motivi della scelta che ha fatto storcere il naso agli imprenditori turistici proprio perché assunta nel pieno della stagione. «Chiaramente tutti coloro che avevano già acquistato l’Alghero Ticket vedranno riconosciuti i loro diritti, così come i Tour operator che avevano già chiuso i contratti. Non vogliamo creare disguidi», ha assicurato Ornella Piras.

Nella Grotta di Nettuno, la regina dell’Alghero Ticket, sarà comunque limitato il numero dei visitatori perché tra coloro che arrivano con le motonavi e quelli che affrontano la scalinata, si è arrivati a contare anche 350 persone. «Un numero insostenibile, – ha confermato Graziano Porcu – per il futuro vogliamo garantire visite di qualità».

