«Il trasporto pubblico locale rappresenta un elemento essenziale per l’attrattività e la competitività del Nord Ovest della Sardegna. La nascita della Città Metropolitana di Sassari è un’occasione storica per ripensare, con visione unitaria e determinazione, uno dei temi più cruciali per il nostro territorio: la mobilità».

Così il sindaco Raimondo Cacciotto interviene sul futuro del trasporto pubblico e sul ruolo di Alghero nel nuovo Ente Locale Territoriale. «Per Alghero - spiega - la prospettiva di crescita passa dalla costruzione di un ambito di area vasta, coordinato e gestito da un unico soggetto in chiave metropolitana. È questa la vera sfida dei prossimi anni: creare una governance territoriale forte e condivisa, in sinergia con il nuovo Piano Regionale dei Trasporti».

Secondo Cacciotto, il primo passo concreto deve essere la redazione del PUMS, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, «strumento strategico per fissare obiettivi chiari e misurabili verso una mobilità integrata, accessibile e sostenibile, coinvolgendo attivamente le comunità locali». Solo così, dice Cacciotto, «sarà possibile guidare efficacemente il processo di sviluppo e coordinare le scelte strategiche del Nord Ovest sotto la regia della Città Metropolitana di Sassari. Alghero merita un sistema di trasporto pubblico moderno, efficiente e all’altezza delle sue aspirazioni: una città sostenibile, in cui potersi spostare agevolmente in tutte le stagioni».

© Riproduzione riservata