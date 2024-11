Approvato l'ordine del giorno M5S sul salario minimo comunale. Il Consiglio Comunale di Alghero ha detto sì alla proposta presentata dalla consigliera Giusy Piccone (M5S) per l'introduzione di un salario minimo negli appalti comunali. La misura, «che rappresenta un importante passo avanti per la tutela dei lavoratori nel territorio comunale», si legge in una nota, impegna l'Amministrazione ad inserire nei bandi di gara e nei contratti pubblici la precondizione di un salario minimo, orario di 9 euro, per tutti i lavoratori impiegati negli appalti comunali e nelle società partecipate.

L'ordine del giorno prevede inoltre l'istituzione di un protocollo d'intesa sugli appalti con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e l'implementazione di un sistema di monitoraggio semestrale per verificare il rispetto delle condizioni contrattuali. «Si tratta di una decisione importante e coraggiosa per il nostro Comune - il commento della consigliera Piccone - che va nella direzione di garantire dignità e giustizia sociale ai lavoratori».

L'iniziativa è sostenuta da un ampio fronte di forze politiche, dalle forze progressiste a quelle moderate e si inserisce nel solco della direttiva europea sul salario minimo e della recente sentenza della Cassazione (27711/2023) sul diritto costituzionale ad una retribuzione equa e dignitosa.

