La Asl chiede scusa per i disagi subiti da una famiglia di Olbia che aveva programmato un intervento di tonsillectomia per un bimbo di 5 anni all’ospedale Civile di Alghero, operazione che è stata rinviata per decisione degli anestesisti, in quanto la struttura di via Don Minzoni è a corto di pediatri.

Il pre-ricovero di venerdì scorso, infatti, si era concluso con un nulla di fatto: il piccolo paziente era stato rimandato a casa dopo le analisi di routine. La direzione dell’Azienda sanitaria di Sassari in merito alla vicenda fa sapere che le visite con gli anestesisti sono saltate «a causa dell’applicazione di una disposizione interna assunta da un dirigente medico, in violazione delle disposizione della direzione di presidio, e non concordata con la direzione, che ha generato fraintendimento tra gli operatori, e per il quale questa direzione sta assumendo dei provvedimenti, volti a favorire la regolare attività operatoria programmata».

Infine le scuse rivolte alle famiglie che hanno visto saltare gli interventi e l’assicurazione che a breve saranno riprogrammati.





