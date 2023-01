Dopo aver animato il mese di dicembre e la prima settimana di gennaio, i negozianti del Centro commerciale naturale Al Centro Storico, intendono organizzare una lunga serie di iniziative anche per il mese dei saldi.

«Sono state settimane molto impegnative ma siamo felici e soddisfatti dei risultati raggiunti», ha dichiarato Daniela Riu, la presidente del Ccn. «Abbiamo realizzato molti progetti ed eventi speciali, a cui tenevamo tanto. Il primo appuntamento è stato Cin Cin Al Centro, evento con brindisi nelle vie della città per promuovere il commercio locale, realizzato con la Cantina Santa Maria La Palma e l’Istituto Alberghiero, giunto alla seconda edizione. Grande successo anche per “Cacce al Centro”, le cacce al tesoro per adulti e bambini che hanno coinvolto tante famiglie. Per il periodo di Capodanno abbiamo ospitato l’iniziativa Enjoy Oscarì, brindisi per il nuovo anno nei negozi con la cantina Sella&Mosca».

Un grande lavoro che non si fermerà qui. «Un centro storico vivo e attivo rappresenta un valore importante per Alghero», prosegue la presidente. «La nostra associazione è nata per fare rete tra le imprese del centro della città e vuole proseguire in questa direzione. Il nostro obiettivo è semplice: costruire iniziative interessanti, rendere il centro storico sempre più attraente, regalando bellezza; in questo modo vogliamo fare del Ccn Al Centro Storico un centro commerciale a cielo aperto, bello e funzionale, pronto a essere visitato e vissuto dai cittadini di Alghero e da curiosi provenienti dal resto dell’isola e del mondo. Attualmente siamo già al lavoro per programmare ulteriori iniziative: suggeriamo a tutte le persone interessate di seguire i nostri canali sui social media per restare sempre aggiornati . Cogliamo inoltre l’occasione per invitare pubblicamente le imprese del centro storico che vogliano avvicinarsi alla nostra realtà a contattarci: siamo aperti a nuove collaborazioni - aggiunge Riu - la nostra associazione vuole essere una casa per le attività che come noi si danno da fare in questo splendido spazio. Abbiamo la fortuna di vivere e lavorare in una location splendida, collaborando possiamo renderla ancora più straordinaria».

