Bilancio di previsione approvato in seconda convocazione. L’Udc non si è presentato in aula ma al sindaco Conoci sono bastati i 13 voti della maggioranza per far passare il documento contabile. «Il comune di Alghero conferma conti in ordine e un bilancio decisamente solido con concrete prospettive di crescita nei principali settori. Un fatto questo che ci fa guardare con grande ottimismo al futuro e ci consente di investire sul sociale, nell'impiantistica sportiva e nella qualità urbana», il commento del primo cittadino all'indomani del via libera del Consiglio comunale.

«Senza false promesse e con i piedi ben piantati per terra realizziamo ciò che diciamo, con concretezza e determinazione», ripete Conoci.

Il documento contabile si attesta a 141 milioni, con una dotazione importante (58 milioni) per le opere pubbliche e un’altra fetta considerevole (14,5 milioni) per il sociale. «È un bilancio solido e con i conti in ordine – assicura l’assessora Giovanna Caria – che ci consentirà tra l’altro di aderire alla cosiddetta rottamazione Quater, che sarà presto sottoposta all’attenzione del Consiglio ma che ci dà anche la possibilità di ricorrere a mutui per l’eventuale realizzazione di opere pubbliche che in questo momento non sono finanziabili tramite le sole risorse di Bilancio».

