Dopo lo sciopero del 20 giugno scorso, i lavoratori dell’aeroporto di Alghero incroceranno ancora le braccia il prossimo 15 luglio, dalle 10 alle 18.

Lo comunica l’Ugl, facendo sapere che il braccio di ferro con l’azienda Sogeaal «si protrae ormai da mesi senza nessuna apertura sostanziale da parte dell’azienda e neppure una reale disponibilità a trovare un accordo su nessuno dei punti in questione».

Sul tavolo delle trattative l’accordo separato di solidarietà, le quote part time e il mancato rispetto delle previsioni del contratto collettivo nazionale del lavoro. «Al contrario si sono moltiplicati i tentativi di estromettere la nostra organizzazione sindacale dai tavoli e dalle cosiddette “Commissioni paritetiche”, – scrivono dalla segretaria provinciale - non tenendo in considerazione che la nostra sigla raccoglie la preponderante maggioranza dei lavoratori iscritti al sindacato».

Dunque sarà nuovamente sciopero, sabato 15 luglio, per otto ore.





