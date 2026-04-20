Alghero, Giovanna Caria lascia Forza ItaliaLa consigliera: «Ma non viene meno il mio sostegno alla coalizione di centrodestra»
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La consigliera comunale Giovanna Caria ripone la casacca di Forza Italia e annuncia il passaggio al Gruppo Misto, ribadendo però la piena appartenenza alla coalizione di centrodestra con cui è stata eletta. «In Consiglio comunale continuerò il mio impegno con senso di responsabilità», spiega, «una scelta che non cambia la mia collocazione politica né il sostegno al progetto presentato agli elettori a supporto di Marco Tedde».
Caria sottolinea la continuità del proprio percorso politico, fondato su valori liberali e moderati, e assicura che proseguirà il lavoro sui temi della città «con la stessa serietà e concretezza». Nel comunicato, la consigliera chiarisce anche i rapporti con Forza Italia, che restano «improntati al rispetto e alla collaborazione» così come quelli con le altre forze della coalizione.
La scelta del Gruppo Misto, aggiunge, nasce dalla volontà di contribuire a rafforzare l’azione unitaria del centrodestra, favorendo «una maggiore pluralità di sensibilità e un equilibrio tra le diverse componenti politiche presenti in Consiglio comunale». Pur riconoscendo a Forza Italia un ruolo centrale nello scenario politico algherese, Giovanna Caria evidenzia l’importanza di una rappresentanza più ampia, capace di valorizzare esperienze e competenze diverse.