Denunciati dalla polizia all’autorità giudiziaria tre cittadini stranieri, un uomo e due donne, ritenuti responsabili di furto aggravato in una profumeria di Alghero.

Dopo una segnalazione di furto in un punto vendita di prodotti per la persona, gli agenti della sezione volanti sono intervenuti rintracciando due donne sospettate. La merce rubata, del valore di circa 1.000 euro, era stata nascosta in borse schermate per eludere le barriere antitaccheggio

Le successive indagini hanno permesso di individuare anche un terzo complice. Tutti e tre sono stati denunciati in stato di libertà per furto aggravato.

