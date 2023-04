È nato il primo pullo di falco pescatore del 2023. La schiusa dell’uovo è avvenuta in diretta, grazie alle telecamere collocate sul nido. La particolarità è che anche quest’anno il piccolo di falco è venuto alla luce il 29 aprile, esattamente come era accaduto nel 2022, ma con due ore di anticipo.

La nuova nascita e il monitoraggio si inseriscono nell’ambito di un progetto di divulgazione scientifico-naturalistica in partnership tra il Parco di Porto Conte e i parchi toscani Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Parco della Maremma, Parco Naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, il Parco Nazionale dell’Asinara – Area Marina Protetta e la Regione Sardegna.

La schiusa (foto Fiori)

«Un evento straordinario e dall’immenso valore naturalistico che certifica la qualità delle condizioni in cui si trova a vivere queste specie di uccelli nell’area protetta di Porto Conte e Area marina protetta”, commentano dall’Ente Parco. Con l'allestimento di una sala video a Casa Gioiosa i visitatori potranno ammirare in tempo reale le immagini provenienti dalla telecamera installata sul nido dei falchi pescatori. I giorni e gli orari per poter poter visitare Casa Gioiosa ed ammirare queste straordinarie immagini per il mese di maggio sono dal giovedì alla domenica, dalle ore 9 alle 18.







