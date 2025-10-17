La polizia ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti di una donna pregiudicata, emesso dal magistrato di sorveglianza di Sassari.

La donna, già in affidamento in prova ai Servizi sociali per reati come furto, sostituzione di persona, minacce e atti persecutori, è stata segnalata dagli agenti del Commissariato di Alghero per gravi e reiterate violazioni delle prescrizioni.

Le indagini della squadra di polizia giudiziaria hanno accertato nuovi episodi di ricettazione, legati al possesso di oro e denaro provenienti da furti, oltre a danneggiamenti e indebito utilizzo di carte di credito durante l’attività di assistenza domiciliare.

Accertate le violazioni e l’abbandono del programma di volontariato previsto dalla misura alternativa, il magistrato ha disposto la sospensione dell’affidamento e l’accompagnamento della donna in carcere.

© Riproduzione riservata