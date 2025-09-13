Alghero si trasforma in una piccola Monaco di Baviera. Dal 25 settembre al 5 ottobre arriva in città l’Oktoberfest Sardegna Paulaner, la grande festa della birra e della tradizione tedesca organizzata da Moments Sardinia, società di imprenditori locali nata con l’obiettivo di animare la città anche nei periodi di bassa stagione e contribuire alla destagionalizzazione turistica.

La prima edizione non poteva che partire da Alghero: all’Anfiteatro Ivan Graziani verrà allestita una gigantesca tendostruttura da 1.800 mq, capace di ospitare 1.400 persone. Un vero “padiglione bavarese” con palco centrale, musica dal vivo ogni giorno, dalle note tradizionali della Baviera ai grandi successi pop, e aree differenziate: spazi laterali, zona fronte palco per chi vuole vivere l’atmosfera più da vicino, e una Vip area rialzata, con comfort e vista privilegiata.

Protagonista assoluta sarà la birra Paulaner Oktoberfest, marchio ufficiale della celebre festa di Monaco, servita insieme ai piatti tipici come stinco di maiale, pollo arrosto e bretzel. L’evento gode del patrocinio di Fondazione Alghero, Comune di Alghero, Confcommercio, Federalberghi e Fipe, e promette dieci giorni di musica, convivialità e tradizione bavarese nel cuore della Riviera del Corallo.

