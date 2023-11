I lavori per la nuova circonvallazione sono in forte ritardo e l’inaugurazione prevista per il prossimo maggio quasi certamente non ci sarà. Lo fa sapere il capogruppo del Pd in Consiglio comunale, Mimmo Pirisi, in allarme per il destino dell’opera più importante del territorio, con oltre dieci milioni di euro di investimenti.

«Mi ero ripromesso di non commentare in nessun modo il sopralluogo fatto nei giorni scorsi dalla commissione lavori pubblici nel cantiere della circonvallazione – dice Pirisi - ma rileggendo i commenti entusiastici del sindaco e di altri consiglieri comunali di maggioranza, mi sembra doveroso fare chiarezza sull'andamento dei lavori della strada. Dall'ultimo sopralluogo sono stati fatti pochissimi passi in avanti e il cronoprogramma, previsto e sbandierato, è oramai abbondantemente superato. L'inaugurazione prevista per il prossimo maggio non verrà sicuramente rispettata in quanto i lavori sono in evidente ritardo».

