Alghero: circo e poesia nello spettacolo finale di MamatitaGli ultimi eventi della nona edizione
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Si avvia alla conclusione la IX edizione del festival internazionale di circo e spettacolo viaggiante Mamatita, il primo in Sardegna riconosciuto dal Ministero della Cultura, organizzato dallo Spazio T con la direzione di Chiara Murru. Dopo il successo degli appuntamenti che nelle ultime settimane hanno animato Alghero, Sassari, Putifigari e Villanova, il festival si prepara al gran finale con un ricco cartellone che nella città catalana vedrà protagonisti ancora artisti capaci di fondere arte circense, poesia, musica e danza. Da domani, venerdì 5, a domenica 7 settembre ancora spazio alla Catalogna con il DuoXCaso, compagnia che arriva in Sardegna per la prima volta con la sua tenda/chapiteau. Il suo spettacolo “La clessidra”, in scena negli ex campi da tennis Tarragona, è un condensato di circo e poesia, tra clown, trapezio, equilibrismo e musica. Sino a domenica appuntamento anche con l’artista olbiese Nadia Addis, che con la sua poetica e la sua ricerca originale e interdisciplinare si sta affermando a livello internazionale. Venerdì e sabato con repliche alle 18 e alle 19 a Lo Teatrì presenta in anteprima Ho visto gli orsi danzare, spettacolo che fonde il linguaggio del circo, del teatro di figura e della nouvelle magie per raccontare l’incanto e il peso della memoria, l’inquietudine e la meraviglia, la danza invisibile che ancora ci portiamo dentro. Domenica 7 settembre, a Santa Maria La Palma, Nadia Addis presenta anche Brigitte e le petit bal perdu, spettacolo per quattro spettatori alla volta. Sabato appuntamento anche a Villanova Monteleone (alle 19,30 al Giardino I.S.O.L.A.) con una replica straordinaria dello spettacolo Embolic della compagnia catalana Cia Pau Paulis che nei giorni scorsi ha incantato Alghero: uno spettacolo, ma soprattutto un clown, che evita le parole e si limita a un gesto e a uno sguardo che trasmettono pace e una liberatoria voglia di giocare. Domenica alle 21 nel Teatro Civico a chiudere la nona edizione del Mamatita è un evento speciale: la prima nazionale dello spettacolo Heroes della torinese blucinQue, compagnia fondata da Caterina Mochi Sismondi. Alcune opere e la stessa vita di Fernando Pessoa ispirano quest’opera che vede sul palco cinque performer che fondendo teatro-danza e circo portano in scena una ricerca esistenziale che conclude in bellezza il festival.