Lunghe file alla fontana, o davanti all’autobotte, per fare approvvigionamento di acqua con i bidoni. Sono i residenti di Guardia Grande e Corea, le due borgate della bonifica di Alghero rimaste con i rubinetti all’asciutto ormai da tre giorni.

«Siamo oramai all'estremo della sopportazione, con il rischio in questi giorni di grandi temperature, di problemi ambientali e sanitari», riferisce il capogruppo del Pd in consiglio comunale, Mimmo Pirisi. Il sindaco Mario Conoci è stato chiamato in causa in qualità di responsabile della salute e dell'igiene pubblica. «Non può far finta di niente», prosegue Pirisi, «anzi dovrebbe farsi sentire con più forza. A oggi l’unica cosa che ci è concessa è una autobotte nelle piazze delle borgate con la gente in fila con i bidoni da riempire».

Colpa dei continui guasti nella vecchia condotta del ramo Nurra dell’acquedotto che fornisce acqua a singhiozzo. Tubazioni che risalgono a mezzo secolo fa.

